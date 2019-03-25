Bankaların ihtiyaç, araç ve konut kredi faizlerinde düşüş eğilimi var. Ancak bankaların bu farkı verdikleri kredilerde müşterinin sigorta almasını zorunlu tuturak kapatmaya çalıştığı belirtiliyor.



Yasal düzenlemelerde zorunlu olmayan hayat sigortası, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde müşterilerden isteniyor.

Hürriyet gazetesinden Kadife Şahin'in haberine göre, sigorta şirketleri de bulunan bankalar, şube çalışanlarına kredi verirken sigorta satma hedefleri de veriyorlar. Bazı bankalar vatandaşa ikinci sigorta poliçesi de satıyor.

Bankalar tarafından hayat sigortasının yanı sıra en çok satılan sigorta ferdi kaza sigortası. Kullanılan kredi ile alakalı olmamasına rağmen hemen hemen tüm bankalar bu sigorta poliçesini kredi kullanan vatandaşa satıyor. Primler 10 bin lira kredi kullanan vatandaş için 600 ile 800 TL arasında değişiyor.



Haberde yer alan örnekte, 40 yaşındaki vatandaş için 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için ortalama faiz oranı 36 ay için 2.08 baz alındığında, vatandaş, banka tarafından zorunlu tutulmadığında sadece 50 TL yasal dosya masrafı ve 2 TL de BSM vergisi ödemesi gerekiyor.



Sektördefarklı rakamların olduğu belirtilen haberde, kredi çeken vatandaş 40 yaşındaysa en az 500 lira hayat sigortası masrafı olduğu belirtiliyor. Bazı şubelerde ikinci sigortanın da zorunlu tutulmasıyla 1000 liraya ulaşan bir tutar çıkıyor. 10 bin lira için 36 ayda 5273 lira faiz ve 52 lira masraf ödenmesi gerekirken, rakam sigorta masrafi ile birlikte 6 bin TL'yi geçiyor.



"MÜŞTERİ İSTERSE İTİRAZ ETSİN, KREDİ ALAMAZ"



Haberde görüşlerine yer verilen yabancı ve Türk sermayeli özel bir bankanın çalışanı, "Bizden çok fazla şey isteniyor. Mevduat müşterisi getirelim ve sigorta poliçeleri satalım diye üzerimizde çok fazla baskı var. Eskiden sadece ihtiyaç kredisinde istenen hayat sigortası, yasal olmamasına karşın, konut, taşıt kredilerinde de isteniyor. Müşteri isterse itiraz etsin, kredi alamaz" dedi.



Bankaların şubelere gelir hedefi verdiğini anlatan bankacı, "ihtiyaç kredisi verirken hayat sigortasının yanında örneğin sağlık sigortası satmamız, konut kredisinde DASK ve hayat sigortası, taşıt kredisinde kasko ve hayat sigortası satmamız isteniyor" dedi.



HAYAT SİGORTASI ZORUNLU MU?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesinde “Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz” ifadesi yer almaktadır.