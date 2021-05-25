Banvit'te 46 milyon dolarlık yatırım planı

Banvit, Bandırma Piliç Üretim Tesisi ile Bandırma İleri İşlem Tesisi üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 milyon dolar yatırım yapacak.

Yatırıma 2021 yılında başlanması ve sonraki 2 yıl içerisinde kademeli olarak Bandırma ana üretim kampüsünde yer alan iki üretim tesisinin kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Şirket, yatırım tamamlandığında Bandırma piliç üretim tesisinin üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 12, kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri ürünlerinin üretildiği Bandırma ileri işlem tesisinin üretim kapasitesini ise yaklaşık yüzde 40 artırmayı öngörüyor.

YAKLAŞIK 600 KİŞİYE DAHA İŞ İMKANI



Banvit BRF CEO'su Tolga Gündüz, yapacakları bu yeni yatırımlarla birlikte şirketin pazardaki yerini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek; "Toplam 3 yılda tamamlamayı hedeflediğimiz yeni yatırımlarımızla birlikte ürün portföyümüze yeni ürünler eklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllardaki büyümemizi de ağırlıklı olarak yine inovatif ürünlere odaklanarak sağlamayı planlıyoruz" dedi.



Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü; "Kapasitelerimizi artırarak üretimden, lojistik ve depolamaya kadar farklı alanlarda yaklaşık 600 kişiye daha iş imkânı sağlamayı ve toplam çalışan sayımızı 6.000'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Kullandığımız ambalaj malzemelerimizin şu an yüzde 98 olan geri dönüştürülebilirlik oranını yüzde 100’e çıkartmaya çalışıyoruz.

Ayrıca 2025 yılına kadar tesislerimizdeki su kullanımımızı ise yüzde 13 azaltmış olmayı hedefliyoruz."