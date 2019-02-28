Geliştirdiği insan odaklı ve kapsayıcı servis ve uygulamalarla pek çok ilke imza atarak fırsat eşitliği sağlayan Turkcell, Barcelona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) bir başarıya daha imza attı. Turkcell, Dördüncü Sanayi Devrimi’nde kadınların daha fazla söz sahibi olması ve teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Geleceği Yazan Kadınlar projesiyle Outstanding Achivement (Olağanüstü Başarı) kategorisinde ‘Women4Tech’ Industry Leadership (Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği) ödülünü aldı. 28 Şubat’ta gerçekleşen törende ödülü şirket adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu aldı.



Glomo Awards’ta geleneği bozmayan Turkcell, kazandığı bu prestijli ödülle teknoloji ve iletişim alanında dünyanın önde gelen şirketlerini ve aynı kategoride yarıştığı güçlü projeleri de geride bıraktı. Bu yıl ikincisi için başvuruların alındığı Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar hedefleniyor.



“Teknolojide kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz”

Ödülü, Barcelona'da Turkcell adına Genel Müdür Kaan Terzioğlu aldı.

Turkcell’in attığı her adımda, sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ni geliştirirken de bu idealle yola çıktık. Bu bilinçle, Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim platformunu hayata geçirdik. Eğitimler sonrasında Geleceği Yazan Kadınlar içinden seçtiğimiz test uzmanı kadınlarımıza hem Turkcell’de istihdam sağladık, hem de Turkcell dijital ürün ve servislerini onlara teslim ettik. Bugün dijital operatör Turkcell’in dijital servislerinin kusursuzluğu ve küresel çaptaki başarılarının ardında, bu kadınlarımızın titizliği, detaycılığı ve emeği çok büyük. Glomo Awards kapsamında layık görüldüğümüz ödül de, Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok mutluyuz. Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz” dedi.



GELECEĞİ YAZAN KADINLAR HAKKINDA



-Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleceği Yazan Kadınlar’ın ikinci dönemde Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor.

-Projede lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar hedefleniyor.

-Projenin ilk yılında, 60 şehirden 1359 kadınımızla yola çıkıldı. 1836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitimlerin ardından proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi.

-Proje; eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

-Tamamen ücretsiz olan programa katılmaya hak kazananlar 6 Mart 2019’da Geleceği Yazanlar platformundan ve BiP’ten duyurulacak.

-Katılımcılar tarafından geliştirilen projelerden finale kalarak ilk üçe girmeye hak kazanan proje sahipleri; düzenlenecek törende para ödülü dahil birçok ödüle hak kazanacak.

-Projeler aynı zamanda Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda da desteklenmeye devam edecek.

-Projede finale yükselen başarılı kadın girişimciler; teknoparklarda staj, istihdam veya Kuluçka Merkezi’nden ve teknolojide girişimciliğin gözlemlenebileceği yurtdışı gezisinden faydalanma imkanı elde edecek.

-Ayrıca proje geliştirme aşamasına katılmaya hak kazanmış kadınlar arasından seçilen 100 kadın ise Turkcell bünyesinde yazılım test uzmanı olarak çalışma şansına sahip olacak.

KAAN TERZİOĞLU, NTV'YE KONUŞTU (BARCELONA)