Barclays'ten Binance kararı

İngiliz banka Barclays, Malta merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'e kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurdu.

ntv.com.tr 06.07.2021 - 09:51 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 10:03

Barclays'ten Binance kararı

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Kripto para borsası Binance'e karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından İngiliz banka Barclays'ten de veto yedi.

Financial Times'ın haberine göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek duyurdu. Banka, ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

PARA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini  ise yapabiliyor

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