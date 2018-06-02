Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından izlemeye alındığını ve Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği haberleriyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Financial Times'ın ilgili haberini alıntılayan Şimşek, atılan adımları özetlediği mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz"
- "Sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası
- Makro-ihtiyati önlemlerin uygulanması
- Politika çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması)
- Seçim sonrası reformların hızlandırılması"
MEHMET ŞİMŞEK: TÜRKİYE PİYASALARLA İNATLAŞMAYACAKTIR