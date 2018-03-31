Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz.

Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu? Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam. İşletmeler pazartesiden itibaren başvurularını yapıp kredilerini alabilirler.

"BÜYÜME DEVAM EDECEK"

Yüzde 7,4'lük büyümenin arka planı var. Birçok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Efendim Türkiye bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak böyle olacak, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler... Bunların hepsi tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek.