Başbakan Yıldırım: Türkiye yüzde 11.1 büyüyerek dünyada bir numara oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna katılarak konuşma yaptı.



Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Zirvesi açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "2002'den 2016'ya kadar Türkiye milli gelirini yaklaşık 3 kat büyüttü. Geçen yıl dünyada birçok belirsizlik olmasına rağmen küresel piyasalarda dalgalanmaların devam etmesine rağmen Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüyerek dünyada bir numara oldu" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:



"Hücum gemilerinden denizaltı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar birçok projelerin yapımı gerçekleşiyor. Türkiye gerek ticaret gemisi gerekse askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve yerli teknolojiye sahip ürünlerle dünya pazarlarında söz sahibi olan ülkeler arasında yerimizi alıyoruz. "



"Boğazlarımızın tamamında, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz, bitirme aşamasına geldik. Bu şu anlama geliyor; bütün denizlerimizde seyreden gemilerin, 7/24 esasına göre uzaktan kumandayla izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması."



"18 Mart Türk tarihinde Anadolu tarihinde önemli bir gün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yarın 103. yıldönümünü anacağız."

