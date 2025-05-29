Bayraktar: "Bir kaç ay içinde fiyat artışı yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir döneme girildiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile doğal gaz üretiminin artırılacağını ifade etti "Türkiye, dünyanın 6'ncı büyük filosuna sahip. Osman Gazi ikinci faz üretimimizi gerçekleştirecek. Birinci faz ile ürettiğimiz günlük 9,5 milyon metreküpe 10-10,5 milyon metreküp ekleyeceğiz" diye konuştu.



Türkiye'de elektrik abonelerinin yüzde 97'sinin faturalarının desteklendiğini aktaran Bayraktar, "Vatandaşın ödediği faturanın ortalama yüzde 54'ünü devlet karşılıyor. Son iki yılda toplam 9 milyar liranın üzerinde destek oldu. 2025'te doğal gaz ve elektrikteki toplam destek 600 milyar lirayı aşacak" dedi.



"UZUN ZAMANDIR YAPILMADI"

Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı dair soru üzerine, "Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğal gaz tarafında uzun zamandır bir düzenleme yapılmadı. Oradaki destek rakamları yüzde 70'lere geldi. Doğal gazı tekrar değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde görünmüyor" diye konuştu.