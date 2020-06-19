Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?)

Gözler, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde verilen 1000 TL emekli ikramiyesine çevrildi.

Corona virüs önlemleri kapsamında ödemeleri erkene çekilen Ramazan Bayramı 1000 TL'lik ikramiye 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti.

2020 KURBAN BAYRAMI



Takvimde Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi son iki senedir uygulanıyor.



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