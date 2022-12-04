BBP Başkanı Destici: Asgari ücret yüzde 50 artmalı

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir açıklama yaptı. Destici, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyledi.

BBP Başkanı Destici: Asgari ücret yüzde 50 artmalı

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Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak.

Tespit Komisyonu yapacağı toplantıların ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücretle ilgili bir açıklama geldi.

Şanlıurfa'da partisinin il kongresinde konuşan Destici, "Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak" dedi.

"ÖZEL SEKTÖRE DE YANSIYACAK"

Destici, bu oranda yapılacak bir artışın kamu ve özel sektöre de yansıyacağını söyledi.

"İŞVEREN DESTEKLENMELİ"

Bu süreçte üretici ve sanayicinin de desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, "Çünkü bu ücreti ödeyecek olan onlar" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ 7 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

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