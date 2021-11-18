BBVA, Garanti'de pay teklifi için SPK'ya başvurdu

BBVA, Garanti Bankası'nda gönüllü pay alım teklifi için SPK'ya başvuru yaptı.



Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada BBVA'nın bugün itibariyle, Garanti Bankası'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığı belirtildi.



BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiş ve hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlemişiti.



Gönüllü pay alıma konu olan tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL, (yaklaşık 2,25 milyar euro) ödeme yapılacak.

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