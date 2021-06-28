BDDK Başkanı Akben'den finans sektörüne uyarı

Finansal Kurumlar Birliği 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni döneme ilişkin en önemli iki başlık olarak sağlık ve ekonomiyi sıraladı.

Covid-19 salgının, aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla yavaş yavaş etksini kaybetmesini beklediklerini aktaran Akben, "Bundan sonra öncelik ekonomilerin yeniden inşa edilmesidir" dedi.

Ekonomik aktivitenin pandemi öncesine ulaştırılması için finansal kurumlara önemli görevler düştüğünü hatırlatan Akben, "Tüketim yerine üretim, ihracat ve toplam yatırımları artıracak stratejik sektörlere yeterli finansman sağlanması öncelik olmalı" diye konuştu.