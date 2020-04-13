BDDK Başkanı: Tüm bankalarımızı kararlara uymaya davet ediyorum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankaların yurt dışında yerleşikleriyle ilgili yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadıklarını belirtti. Akben ayrıca yurt içinde de yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz konusu olmadığını da ekledi.



Sözlerine, "Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17,7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in, ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de diğer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde bir seviyeye sahiptir" şeklinde devam eden Akben, yine aynı döneme ilişkin özel bankaların toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığını da açıkladı.

Akben sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kamu bankalarımızın kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz. Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz.

BANKALARA ÇAĞRIDA BULUNDU

BDDK Başkanı Akben, tüm bankaları müşteri odaklı olmaya davet ederek, ''Bankacılık sektörümüz salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girdi.'' açıklamasında bulundu.

Akben ayrıca şunları da ekledi:

''Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum"

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