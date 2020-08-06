BDDK, bazı TL muafiyetlerini yatırım bankalarına genişletecek

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayında uluslararası kalkınma bankalarının FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla yurt içi bankalardan sağlayacağı finansman işlemlerinde TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar vermişti.



Bloomberg News'in haberine göre benzer bir muafiyet düzenlemesinin üzerinde çalışıldığını kaydeden yetkililer, konuya ilişkin düzenlemenin yakın zamanda duyurulabileceğini belirtti.

Aynı kaynaklar muafiyetlerin kademeli olarak genişletilmesi ile swap piyasasında normalleşmenin amaçlandığını kaydetti.

VİDEO: ALTIN VE DÖVİZDE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?