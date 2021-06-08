BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde düzenlemeye gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı 08.06.2021 - 09:30

BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde düzenlemeye gitti

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Bankaların, risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde yapılan değişiklikle, finansal teminatların dikkate alınmasına yönelik asgari şartlarda düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, borçlu veya borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamayacak. Buna karşın, borçlu tarafından ihraç edilen ve yönetmelikteki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, repo işlemleri için teminat olarak gösterilebilecek.

Değişiklik öncesinde, repo işlemleri için sadece ipotek teminatlı menkul kıymetler teminat olarak kabul ediliyordu.

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