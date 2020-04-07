BDDK'dan bankalara ucuz kredi uyarısı

BDDK, corona virüsle mücadele kapsamında bankalarca verilen kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 17:21 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:31

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

AA'nın bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, BDDK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

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