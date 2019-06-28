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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan Dubai merkezli Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

Emirates NBD, Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank çatısı altındaki Denizbank'ı 15.48 milyar liraya (2.77 milyar dolar) satın almıştı.

Emirates NBD ve Sberbank arasında geçen sene mayıs ayında Denizbank hisselerinin satışı konusunda ilk anlaşma açıklanırken, ağustos ayında TL'deki sert değer kaybının

ardından ilgili taraflar arasında görüşmeler sürmüş ve fiyat tekrar revize edilmişti. Yeni anlaşılan fiyat önceki fiyatın yüzde 20 altında kalıyor.



ZORLU 2006'DA DEXİA'YA SATMIŞTI



Denizbank ilk olarak 2006'da Zorlu Grubu tarafından Belçika merkezli Dexia'ya satıldı. Dexia, bankanın yüzde 75'ini o dönem 2.4 milyar dolara satın almıştı. Dexia'nın iflası sonrası 2012'de banka Rus Sberbank çatısı altına girdi.



Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesi için 3,5 milyar dolar (O dönemki kurla 6,47 milyar lira) ödemişti.



Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

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