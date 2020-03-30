BDDK'dan kredi kartı ödemelerinde kolaylık

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu kredi kartı ödemeleri için bir kolaylık daha getirdi. 31 aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlaması yapılabilecek.

NTV Haber 30.03.2020 - 20:05

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Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu, koronavirüsten ekonomik olarak etkilenenlerin  finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı. 

Kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 aralık 2020’ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda bir aylık süre veriliyor ve  kart iptal edilebiliyordu. 

Borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu. Bddk daha önce de bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirmişti ..

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