BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, İngilizce yayın yapan bir haber sitesinde Türkiye'nin bankacılık ve finans sektörünün acz içinde olduğuna dair haber yapanlarla, buna yorum yapan 50'ye yakın sanatçı ve ekonomis hakkında soruşturma açıldığı iddialarının doğru olmadığı vurgulandı.



Kurumun sadece haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, BDDK'nın bankacılık ve finans sektörüne zarar verme girişimlerine karşı gerekli işlemlerinin yapmasının doğal olduğu vurgulandı. BDDK'nın bundan sonra da bankaların ve ekonominin itibarını kırabilecek ve sektöre zarar verebilecek nitelikteki yayınlara yönelik yasal yollara başvuruda bulunmaya devam edeceği belirtildi.