BDDK'dan vatandaşlara kredi dolandırıcılığı uyarısı

BDDK, başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlardan para talep edildiğini belirterek, bu kuruluşlara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

NTV Haber 06.08.2020 - 14:29

BDDK'dan vatandaşlara kredi dolandırıcılığı uyarısı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlardan para talep edildiğinin görüldüğünü belirterek, bu kuruluşlara itibar edilmemesi konusunda uyardı.   

BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için kurumumuzdan gerekli izinlerin alınması zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunulması anılan kanun kapsamında suç olarak nitelendirilmiştir.

Buna karşılık, son dönemde Kurumumuzdan gerekli izinler  alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler  kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlarımızdan para talep edildiği görülmektedir.

Bu bağlamda, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde (https://www.bddk.org.tr) yer alan  “Kuruluşlar” sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar  aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara  itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle suç  işlediği tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca  ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan  sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir. "

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