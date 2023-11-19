Ücretsiz doğalgaz indirimi için tarih araştırmaları başladı. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte konutlarda doğalgaz tüketimi artmaya başladı. Açıklanan kararname sonrasında 1 yıllık süreyle konutlarda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki, bedava doğalgaz uygulaması ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi için son tarih ne zaman?



DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?



Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.



Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

AYLIK 151,75 LİRA VATANDAŞTA KALACAK



Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak.



Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.