Bedelli askerlik ücreti ne kadar? (2023 bedelli askerlik tutarı)

2023 bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu, askerlik hizmetini henüz tamamlamamış olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ocak ayında memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zammında ardından, bedelli askerlik ücretlerinde de artış yaşanmıştı. Peki, bedelli askerlik ücreti şuan ne kadar?



2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?



Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 lira olarak belirlendi.



Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu.



Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.



Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.