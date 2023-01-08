Bedelli askerlik ücretinde zamlı tutar belli oldu: 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretinin 2023 yılında ne kadar olduğu, memur ve emeklilere yapılan yüzde 30 zamlık artışın ardından sorgulanmaya başladı. Ocak ve Temmuz aylarında bedelli askerlik hizmetini yerine getirecek olan kişiler için zamlı ücret tutarı açıklandı. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretinde zamlı tutar belli oldu: 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2023 yılı için bedelli askerlik tutarı, askerlik hizmetini tamamlamak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Memur ve emekli zammı sonrasında bedelli askerlik ücretine ne kadar yapıldığı merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2023 ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 93 bin 258 lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik ücretinde zamlı tutar belli oldu: 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? - 1

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

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