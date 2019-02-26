Benzin fiyatlarında 11 kuruş indirime gidildi.
Yeni fiyatlar gece yarısı yürülüğe girecek. İndirimin ardından benzin fiyatları İstanbul'da 6,43 liraya, Ankara'da 6,50 liraya, İzmir'de de 6,48 liraya indi.
Dün gece benzine 17 kuruş, motorine de 28 kuruş zam yapılmıştı.
Benzin fiyatındaki indirimin, ABD Başkanı Trump'ın "Petrol fiyatları çok yüksek, OPEC ağırdan almalı" mesajının ardından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının düşmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.
Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı.