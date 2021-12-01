Benzin fiyatlarına indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 58 kuruş indirim geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 16:19

Benzin fiyatlarına indirim

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Motorinde 44 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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