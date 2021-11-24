Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Dolar/TL'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken benzin, motorin ve LPG'ye bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş artış gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.



Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.



LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükselecek.



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 1,02

Motorinde 1,06 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 24, 2021

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 65 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 24, 2021