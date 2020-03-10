Benzin ve motorin fiyatlarında indirim (İlk defa 6 TL'nin altında)

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında büyük indirim yapıldı.



Bu gece yarısından itibaren benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim öngörülüyordu.

Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" dedi.

2019'DAN SONRA İLK DEFA 6 TL' NİN ALTINDA

Bu indirim sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı ocak 2019'dan sonra ilk defa 6 TL'nin altına inecek.

İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.

Petrol dün 31 dolara gerileyerek 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşamıştı.

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