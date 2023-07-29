Benzin ve motorin satışları arttı

Yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin ve motorin satışları geçen yıla göre artış gösterdi. Benzin satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,94 artışla 468 bin metreküp oldu.



MOTORİN SATIŞLARI DA ARTTI



Yine Haziran ayında motorin satışları yüzde 4,07 artarak 2 milyon 627 bin 272 metreküp olarak gerçekleşti.