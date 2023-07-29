Benzin ve motorin satışları arttı

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,94 artışla 466 bin metreküp oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 4,07 artarak 2 milyon 627 bin 272 metreküp olarak gerçekleşti.

Benzin ve motorin satışları arttı

Yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı.

Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin ve motorin satışları geçen yıla göre artış gösterdi. satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,94 artışla 468 bin metreküp oldu. 

SATIŞLARI DA ARTTI

Yine Haziran ayında motorin satışları yüzde 4,07 artarak 2 milyon 627 bin 272 metreküp olarak gerçekleşti.

Benzin ve motorin satışları arttı - 1

Fuel Oil satışları yüzde 0,20 artışla 14 bin 639 ton, gazyağı satışları yüzde 8,26 düşüşle 100 m3 ve otogaz satışları yüzde 25,84 artışla 324 bin 839 tona ulaştı.

Benzin ve motorin satışları arttı - 2

2023 yılı Ocak-Haziran dönemine bakıldığında da benzin ve motorin satışlarında artış görülüyor. satışları yüzde 29,08 artışla 2 milyon 441 bin 174 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,93 artışla 15 milyon 20 bin 142 metreküp seviyesine çıktı.

Benzin ve motorin satışları arttı - 3

Fuel oil satışları yüzde 1,51 düşüşle 109 bin 83 ton, gazyağı satışları yüzde 0,12 artışla 870 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 25,84 artışla 1 milyon 747 bin 304 ton olarak gerçekleşti.

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (29 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (29 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

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