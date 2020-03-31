Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Küresel corona virüsü salgını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum Türkiye'de deakaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.