Benzin ve motorinde indirim pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.



Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.



Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.



Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

NE KADARLIK ÖTV MARJI KALDI?



İndirim için kalan ÖTV marjı benzinde 90 kuruş, motorinde 40 kuruş, LPG'de 1 TL. Bu tutarlar aşılana kadar akaryakıt fiyatlarına indirim pompaya yansımayacak.



ÖTV'YE DÖVİZ AYARI



Dün açıklanan karara göre, akaryakıt ürünlerinde ÖTV, ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak.



Ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

