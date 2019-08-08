Son dakika haberi!
Akaryakıtta bir indirim daha geliyor...
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim bekleniyor.
İndirimle birikte benzinin litresi İstanbul'da 6,70'ten 6,52'ye inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litresi 6,59 lira olacak.
İKİ GÜNDE 46 KURUŞ DÜŞECEK
Önceki gece benzinin litra fiyatına 28 kuruş indirim yapılmıştı. Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatı toplam 46 kuruş düşmüş olacak.
BİR DEPODA 23 LİRA
Böylece aracının 50 litrelik deposunu doldurmak isteyen bir sürücünün cebinden 23 lira daha az çıkmış olacak.