Benzin ve motorine yapılacak 10 Mart 2022 tarihli zam iptal edildi

Akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere yapılan zam iptal edildi.

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 21:12

Benzin ve motorine yapılacak 10 Mart 2022 tarihli zam iptal edildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.

EPGİS, sosyal paylaşım setisin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir” denildi.

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