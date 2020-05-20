Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20, motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.



Buna göre Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.