Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı yapılacak.

ntv.com.tr 08.06.2020 - 09:53 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 17:14

benzin9.jpg

Benzin ve motorine zam geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Fiyat artışı sonrası benzin yeniden 6 liranın üzerine çıkacak. Benzin fiyatı, İstanbul'da 6 lira 13 kuruşa, Ankara'da 6 lira 18 kuruşa yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 5 lira 63 kuruşa, Ankara'da 5 lira 73 kuruşa satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...