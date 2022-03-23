Benzin ve motorine zam

Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısı pompaya yansıtıldı.

Fiyat artışı ile birlikte benzinin litre fiyatı ortalama 19 lira 80 kuruşa çıkarken, motorinin litre fiyatı 22 lira 30 kuruş oldu. Fiyat illere ve akaryakıt bayilerine göre kısmi değişimler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni uluslararası piyasalarda artan petrol fiyatı. Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yaklaşık yüzde 15 yükselişle 120 dolara kadar çıktı.