Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor.
Dün açıklanan enflasyon verisiyle 5,63'lerden 5,60'a gerileyen kur bu sabah 5,60'ın altını test etti. Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.
VİDEO: DOLAR/TL 5.60'IN ALTINI TEST ETTİ (DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?)