Benzinde 25 kuruş indirim

Akaryakıta bir indirim daha geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya inecek.

İKİ BÜYÜK İNDİRİM SONRASI ZAM

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatında 11 Mart'ta 60, 14 Mart'ta 51 kuruş indirime gidilmişti. 17 Mart gecesi ise 7 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



PETROLDE BUNDAN SONRA NE OLUR?-VİDEO