Benzinde indirim bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor.

NTV Haber 02.04.2020 - 09:21 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 09:33

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Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor.

Dün benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.

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