Benzinde indirim bekleniyor

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe artışlar gerçekleşmişti.



Petrol fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ise ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.



22 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından dün akşam uluslararası benzin fiyatlamalarında da düşüşler meydana geldi. Fiyatlarda yaşanan gerileme sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için de büyük bir indirim ortaya çıktı.

