Benzine 12 kuruş zam

SON DAKİKA HABERİ: Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geldi. Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

NTV Haber 24.06.2020 - 17:02

Benzine 12 kuruş zam

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Akaryakıta çifte zam geliyor

Akaryakıta çifte zam geliyor

Son dakika haberi!  Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 6,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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