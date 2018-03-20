NTV

Benzine 15 kuruş zam

ntv.com.tr

Ekonomi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatlarına zam geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litresine 15 kuruş zam yapıldı.

Motorin grubunda fiyat değişikliği olmadı.

Zam sonrasında Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,84 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,78 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,80 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 28 Şubat'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİNE ZAM SÜRER Mİ?

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin