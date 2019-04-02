Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.
Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, Ankara'da 6,78 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzine 19 kuruş zam
NTV HaberEkonomi
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.
Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.