Benzine 20 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi.

Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 16:14

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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek.

Benzine dün de 14 kuruş indirim, önceki gün ise 8 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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