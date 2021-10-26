Benzine 28 kuruş zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.



EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.