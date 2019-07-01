Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.



EPGİS'TEN AÇIKLAMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada motorinde de eşel mobil sisteminin devreye alındığı bildirildi. Bundan sonraki olası zamlar benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansımayacak.

LPG'DE İNDİRİM

Öte yandan LPG fiyatlarında ise indirime gidildi. Geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiaytı 19 kuruş düştü.