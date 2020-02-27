Berat Albayrak: Corona virüsün ekonomideki etkilerini değerlendirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük" ifadelerini kullandı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük. pic.twitter.com/Aq2fMNnVC2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020