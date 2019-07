125 şubesi, doğrudan 500 dolaylı 2 bin 500 çalışanı ile Türkiye'nin en büyük döner üreticisi olan Bereket Döner, yaz sezonunda yatırıma hazırlanan girişimcilere yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.



Türk dönerinde öncü markalardan olan Bereket Döner, sektörü hareketlendiren kampanyasının duyurusunu yaptı.

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük hazır et döner üretici şirketlerinden Bereket Döner, yaz dönemi boyunca franchise ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gidiyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, yatırımcılara yaptığı çağrıda yaz sezonu boyunca geçerli olacak kampanyanın bir yandan sektöre canlılık getirirken, girişimcilere de büyük imkanlar sunduğunu söyledi.



Sektöre ilk kez adım atmaya hazırlanan girişimcilerin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Emek, küçük yatırımlara yüksek getiri sağlayan yeni uygulamanın yaz sonuna kadar süreceğini ifade etti.



YENİ YATIRIMCILAR KAZANACAK



Bereket Döner'in daha önce 60 bin TL'den franchise bedeli ile satışını yaptığı Bereket Döner Express'lerin 30 bin TL'ye çekildiğini söyleyen Emek şu bilgileri verdi:



"Sektörün en pratik yatırım aracı olan Bereket Döner Express, hızlı geri dönüşü ve kolay kurulumu olan, sadece Bereket Döner'in sunduğu bir işletme modelidir. Genç yatırımcılarımız için ideal bir başlangıçtır.



Yaz dönemi kampanyası boyunca 100 bin TL'den satışını yaptığımız Standart Bereket Döner Restoran franchise bedelini de 50 bin TL'ye düşürdük.



Sektörde franchise'ın zirvesi olarak kabul edilen Bereket Döner Since 1988 Büyük Alakart Konsept'in fiyatını ise 200 bin TL'den 100 bin TL'ye çektik."



Günlük 60 ton üretim kapasitesine sahip Bereket Döner, franchise yatırımcılarına kesintisiz teknik ve eğitim desteği de sağlıyor. Üretimin her aşamasından tüketime kadar geçen süreçte Türkiye'nin en güvenilir gıda ürünlerine imzasını atan Bereket Döner'in yurt dışı yatırım ağı da hızla genişliyor.