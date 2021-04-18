BES'teki birikim 172 milyar lirayı aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devletin ve vatandaşın birikimi artmaya devam ediyor.



BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 159 milyar 396 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi ise 12 milyar 627,5 milyon lirayı buldu.



2020 sonundan 9 Nisan'a kadar geçen sürede, toplam fon büyüklüğü 1 milyar 888,7 milyon lira artarken, aynı dönemde 9 bin 207 kişi de emekliler arasına katıldı



BES ve OKS katılımcı fonlarının 121 milyar 29,1 milyon lirası faizli, 30 milyar 362,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor



BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 146 bin 883'e ulaştı.

