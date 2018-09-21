Beta Ayakkabı, konkordato başvurusu yaptı. Beta Ayakkabı ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, yaptığı açıklamada artan döviz kurlarına dikkat çekerek, konkordato başvurusunu, "Şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı. İçinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi etkiler hale geldi" sözleriyle duyurdu.



Sektörde yakın zamanda Hotiç ve Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulunmuştu.



Şirketin Türkiye'de toplam 400 çalışanı ve 50 mağazası bulunuyor. Şirket aynı zamanda Wall Street, Caterpillar, Geox, Arctica, Sebago ve Harley Davidson gibi dünyaca ünlü markaların da distribütörü konumunda.



"ZOR BİR DÖNEME GİRDİK"

Beta Ayakkabı ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:



"Türkiye'de sanayileşme sürecinin hızlandığı 70'li yıllarda espadril üretimi ile temellerini attığımız ve 1980'de üretime geçerek ülkemize bir Türk markası olarak değer katan Beta, bildiğiniz üzere 1985 yılında Nişantaşı'nda açılan ilk mağazası ile perakende sektörüne adım attı. Bu heyecanlı süreç bizim için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Ve her zaman daha ileriyi hedefleyerek, büyüme yolunda inançla yürümeye devam ettik. Bu hedef doğrultusunda 1986 yılında ilk ihracatımıza Amerika Birleşik Devletleri ile başladık. Şirketimiz için tarihi olan bu adımla, çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinin kapılarını araladık. Geldiğimiz nokta itibariyle şu anda yılda 300.000 çift ayakkabı üretmenin ve bu rakamın yüzde 85'ini dünyanın farklı yerindeki müşterilerimize ulaştırıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.



Tasarımlarımızda renkli ve farklı bir çizgi yakalayan ve bunu ürettiğimiz ayakkabılarda adeta bir imza haline getiren Beta olarak bugün, Türkiye'de toplam 400 çalışanımız ve 50 mağazamız ile online kanalımızla yılda 1 milyona yakın müşterilerimize hizmet veriyoruz.



Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin önde gelen doğal deri ayakkabı markalarından biri olarak dünyada ayakkabı üretiminde yaşanan tüm gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve uygulamaktayız. Yenilikçi ve gelişimci özelliğimiz ile Türkiye'de tüm ayakkabı üretim tekniklerinin bir arada kullanıldığı tek ayakkabı fabrikasına sahip olma özelliğimizi de koruyoruz. Kendi markamızın yanı sıra dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Wall Street, Caterpillar, Geox, Arctica, Sebago ve Harley Davidson gibi markaların da satışını gerçekleştiriyoruz.



Yarım asra yaklaşan tarihimizde Türkiye ekonomisine değer katmak ve ihracat ile de ülke ekonomisine fayda sağlamak için adımlar attık.



Ancak son dönemde AVM'lerde kiralamaların döviz üzerinden yapılması gibi nedenlerle şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda hiç kamuoyuna aksettirmediğimiz fabrikamızda gerçekleşen yangın da tüm bu gelişmeler ile birlikte bizleri zor bir döneme soktu. Bir talihsizlik sonucu yaklaşık 6 ay önce fabrikamızda gerçekleşen yangına karşın, 1 ay içinde yeni makinalar satın alarak ve gerekli düzenlemeleri yaparak müşterilerimize hiç hissettirmeden yolumuza yeniden devam ettik. Fakat artık içinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale geldi. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız.

"DAHA SAĞLAM VE KARARLI ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"

Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat ile de Türkiye ekonomisine büyük faydalar sağlayan Beta markamız, Türk perakende sektörünün milli bir değeridir. Bu kapsamda piyasa şartlarına bağlı olarak başlattığımız yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı, müşterilerimiz, satış ve üretimini gerçekleştirdiğimiz markalar ve tedarikçilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç ile Beta markamız, hiç şüphesiz ki, daha sağlam ve kararlı adımlarla ilerleyecek ve ülke ekonomisine üretim, ihracat ve istihdamla değer katmaya devam edecektir. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Hedefimiz, günümüze kadar yüksek kalitesi, rahatlığı ve şıklığı ile elde etmiş olduğumuz güçlü imajımızı koruyarak, Türkiye ayakkabı sektöründe, modanın ve şıklığın temsilcisi olmaya devam etmektir.



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Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu devletimizin de desteği ile başarı ve el birliğiyle geride bırakacağımızı, tüm bu yaşananların ardından yolumuza her zamankinden daha güçlü devam edeceğimizi ve Türk perakende sektörünün milli bir değeri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. Yıllardır markamızı tercih edip, yoluna Beta ile devam eden müşterilerimize önümüzdeki süreçte vereceği destekler için şimdiden teşekkürü bir borç biliriz."

KORKODATO NEDİR?



Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.



İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.



Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.



Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.