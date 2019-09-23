Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TCMB) CEO'su İsmail Bulut, Türkiye'de beton yolların tercih edilmesi durumunda, asfalt yolların yıllık bakım masrafı yerine her 4 yılda bir Avrasya Tüneli yatırım maliyeti kadar tasarruf yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre, Türkiye'de çok az uygulama alanı bulan beton yolların, petrolde yaşanan dışa bağımlılığı azaltıcı etki yaratacağı vurgulayan Bulut, beraberindeki heyetle birlikte Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (ENSİA) ziyaret ederek, beton yollarve çimento sektöründeki son teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de yılın 5-6 ayı dışında asfaltlama yapılamadığını, buna karşılık beton yollarda bu sürenin 9-10 aya kadar çıktığını hatırlatan Bulut, “Son yıllarda Denizli, Samsun, Tekirdağ, Eskişehir gibi kentlerimizin yerel yönetimlerinde beton yollara yönelik farkındalık sevindirici hızla artıyor. Ancak hâlâ gelişmiş ülkelerin ve potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Bugünkü teknoloji sayesinde asfalt makineleri ile beton yolları yapabilmek mümkün" diye konuştu.



ABD'DE İLK BETON YOL 1891'DE İNŞA EDİLDİ

Türkiye'nin çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Vatansever, “İhracat alanında ise Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü konumdayız. Daha fazla beton yol demek, Türkiye'nin yerli kaynağı olan çimentoyu kullanarak ülkeye daha fazla yatırım yapmak anlamına geliyor. Türkiye'nin henüz tanımadığı beton yolları dünya yüzyılı aşkın süredir kullanıyor. Otoyolların yüzde 25'inin beton olduğu ABD'de ilk beton yol 1891 yılında inşa edildi. Almanya'da otoyolların yüzde 25'i, Avusturya'da yüzde 75'i, Belçika'da ise yaklaşık yüzde 50'si betondan yapılmış durumda. Kanada'da ise ağır taşıt trafiğinin yönlendirildiği otoyolların yüzde 90'ı beton. Hükümetimizi ve karar verici noktadaki tüm bürokrasiyi bu konuya daha fazla eğilmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

ASFALTIN ÖMRÜ 8 BETONUN 50 YIL

ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, "Her yıl yaklaşık 27 milyon ton petrol ithal eden Türkiye'nin ithalata bağımlılık oranı %98 seviyesinde. Ithal edilen petrol; günlük yaşamda ve sanayide kullanılan ürünlere dönüştürülüyor. Bu ürünlerden biri de yol yapımlarında kullanılan asfalt. Türkiye'nin henüz tanımadığı beton yollanın ömrü 50 yıla kadar uzayabilirken, asfalt yollar en çok 7-8 yılda bir yeniden yapılmak zorunda" dedi.

